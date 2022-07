Bianca Atzei | incinta dopo il dramma Primo figlio in arrivo per l’artista

(Di giovedì 21 luglio 2022) La cantante, ex fidanzata di Max Biaggi, aspetta un bebè dall’inviato de Le Iene Stefano Corti.il, la lieta novellae Stefano Corti annunciano l’attesa del loro. La notizia è stata data dalla stessa cantante con un post su Instagram:“Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore”, ha scrittoa corredo di una foto in cui il compagno Stefano Corti le bacia teneramente il pancino in riva al mare. Ildel 2021 Lo scorso autunno laha dovuto fare i conti con un doloroso aborto spontaneo. Un vero e proprioper la coppia superato negli ultimi mesi con l’della lieta novella. Al ...

è incinta, l'annuncio social P rima un lungo post su Instagram in cuispiegava il percorso con la fecondazione assistita, la felicità nel vedere il test di gravidanza positivo, ma ...'Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore..' cosìe Stefano Corti annunciano sui social la splendida notizia dell'attesa del loro primo figlio . Cicogna in arrivo per la bella cantante sarda, fidanzata con la Iena dal 2019. Galeotto fu ... Bianca Atzei, la foto in spiaggia fa impazzire tutti | Lato B pazzesco