Aurora Ramazzotti, lo sfogo su Instagram: «Se non avessi questo cognome…» (Di giovedì 21 luglio 2022) Un modo ironico e originale per rispondere alla frase "Se non ti chiamassi Ramazzotti di cognome non ti cag**rebbe nessuno". Aurora s'impone con audacia agli hater che sui social la massacrano per essere "figlia di" Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. I genitori non hanno bisogno di presentazioni, si sa, ma Aurora ci tiene a mettere un punto e zittisce tutti i leoni da tastiera che riversano il loro odio insensato verso di lei, indicandola come "privilegiata". Se non fosse per il cognome che si porta dietro, secondo le migliaia di critiche, la figlia di Eros non sarebbe nessuno. Aurora non ci sta e dopo una vita vissuta in balia dei giudizi cattivi della gente, decide di rispondere in modo sfacciato a tutte le provocazioni raccolte in questi anni sui social. L'influencer scrive e canta una canzone ...

