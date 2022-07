Argentina, De Paul in causa con l’ex moglie: a rischio i Mondiali (Di giovedì 21 luglio 2022) Saltare un Mondiale per colpa della ex moglie: questo il rischio che sta correndo Rodrigo De Paul. Il presidente della Federcalcio Argentina, Claudio Tapia, ha infatti reso noto che le leggi in Qatar vietano l’ingresso a chi ha una causa pendente per questioni di alimenti ed è proprio questo il caso dell’ex centrocampista dell’Udinese. L’attuale giocatore dell’Atletico Madrid è stato infatti denunciato dall’ex moglie Camila Homs. “Ma conosco De Paul, non è un padre che nega ai figli quello che è loro dovuto, credo che la questione si sistemerà” ha detto Tapia. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) Saltare un Mondiale per colpa della ex: questo ilche sta correndo Rodrigo De. Il presidente della Federcalcio, Claudio Tapia, ha infatti reso noto che le leggi in Qatar vietano l’ingresso a chi ha unapendente per questioni di alimenti ed è proprio questo il caso delcentrocampista dell’Udinese. L’attuale giocatore dell’Atletico Madrid è stato infatti denunciato dalCamila Homs. “Ma conosco De, non è un padre che nega ai figli quello che è loro dovuto, credo che la questione si sistemerà” ha detto Tapia. SportFace.

