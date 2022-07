Andrea Orlando: «Stupito dal cambiamento di Forza Italia, i moderati di destra non esistono più» – La video-intervista (Di giovedì 21 luglio 2022) Il ministro del Lavoro e vice segretario del Pd, Andrea Orlando, è tra gli esponenti Dem che più si sono battuti per tenere il Movimento cinque stelle nella maggioranza di governo. «Abbiamo messo in guardia i Cinque stelle, ma la Forza della concatenazione degli eventi portava li e non era difficile prevederlo», spiega a Open. La novità della giornata di ieri, aggiunge, è la scelta di Forza Italia: «Non potevamo prevedere che Forza Italia fosse pienamente protagonista della rottura, ha prevalso l’ala più oltranzista e subalterna a Meloni, dopo ieri i moderati del centrodestra non esistono più, esiste una destra a trazione meloniana con dei partiti satellite». All’interno del disbrigo degli affari ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 luglio 2022) Il ministro del Lavoro e vice segretario del Pd,, è tra gli esponenti Dem che più si sono battuti per tenere il Movimento cinque stelle nella maggioranza di governo. «Abbiamo messo in guardia i Cinque stelle, ma ladella concatenazione degli eventi portava li e non era difficile prevederlo», spiega a Open. La novità della giornata di ieri, aggiunge, è la scelta di: «Non potevamo prevedere chefosse pienamente protagonista della rottura, ha prevalso l’ala più oltranzista e subalterna a Meloni, dopo ieri idel centrononpiù, esiste unaa trazione meloniana con dei partiti satellite». All’interno del disbrigo degli affari ...

