Ambiente | ripulito lo specchio d’acqua della Darsena di Fiumicino

(Di giovedì 21 luglio 2022)– “È stata effettuata questa mattina la pulizia dellodiordinata dall’Ufficioin collaborazione con Autorità portuale, Circolo velico, sommozzatori dell’Mtm Service srl e Cooperativa Traiano”. Ad annunciarlo è l’assessore all’Roberto Cini. “Sono stati rimossi – spiega – una trentina di tronchi d’albero, grazie all’utilizzogru, oltre ad altre tipologie di rifiuti e carcasse di pesci. L’operazione verrà ripetuta mensilmente o all’occorrenza quando si presenti la necessità”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo ...

NewSicilia : Via alla prima edizione di “Under water cleaning Mondello 2022”, una sorta di caccia ai rifiuti nei fondali del gol… - sonoViolet : @Voormas @GiuliaCortese1 Bravo, hai comunque ripulito il tuo ambiente ?? - Cru_Rz : #RepairCafe' a #Vernazzano - Oratorio Tiberiade - sabato 09 luglio 2022 - 05 - #Marco ha ripulito ed aggiustato un… -

Informazione Ambiente

Nei giorni scorsi ho assistito al grande lavoro degli operai di La Maddalenaallo sfalcio e alla potatura nella zona centrale dell'isola. Sotto un caldo torrido hannola zona della biblioteca comunale da bottiglie, sacchetti con le feci dei cani e rifiuti ...... ma tutti dovremmo avere cura dell'e amare il mare". Per lei è stato amore a prima vista "... Anche se va, sistemato e corretto continua a vincere. Sopra vedo lo sfascio totale. Si ... Salpa Fusiformis: l'animale in grado di ripulire l'ambiente Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Il tour estivo 2022 di Aics Ambiente mette al centro la responsabilità di ...