Alex Belli, sarà ospite a Napoli del Green Charity Party il 23 luglio (Di giovedì 21 luglio 2022) Alex Belli a breve si esibirà per la prima volta (dal vivo) come cantante. Nei giorni scorsi, l'ex gieffino ha lanciato il suo singolo "Amore libero" ispirato al triangolo amoroso vissuto nella Casa del Grande Fratello Vip con Soleil Sorge e Delia Duran. Tra le mura di Cinecittà, l'attore, in più circostanze, ha affrontato il tema dell'amore libero suscitando talvolta anche l'ironia del pubblico. Terminato il reality l'argomento è andato un po' sordina, Belli però attraverso la musica è riuscito a portarlo nuovamente alla ribalta: la sua canzone farà sicuramente parlare. Alex Belli si esibisce dal vivo per la prima volta Alex Belli sarà ospite sabato 23 luglio 2022, a Villa Domi (Napoli) per l'evento ...

