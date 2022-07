Al di là dei sogni: il Festival dell’impegno civile fa tappa a Maiano di Sessa Aurunca (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSessa Aurunca (Ce) – Domani, venerdì 22 luglio dalle ore 18, il Festival dell’impegno civile fa tappa alla cooperativa sociale Al di là dei sogni a Maiano di Sessa Aurunca. La rassegna di arte, musica, cinema e teatro promossa dal Comitato don Peppe Diana e dal coordinamento provinciale di Libera Caserta è arrivata alla 15esima edizione. La giornata alla Al di là dei sogni, sarà dedicata alla memoria di Alberto Varone, vittima innocente a cui è intitolato il bene confiscato, di Seth Assare già socio cooperatore della Al di là dei sogni e calciatore, di Valerio Taglione già coordinatore del Comitato don Peppe Diana, di Michele Ammendola già ideatore e gestore ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Domani, venerdì 22 luglio dalle ore 18, ilfaalla cooperativa sociale Al di là deidi. La rassegna di arte, musica, cinema e teatro promossa dal Comitato don Peppe Diana e dal coordinamento provinciale di Libera Caserta è arrivata alla 15esima edizione. La giornata alla Al di là dei, sarà dedicata alla memoria di Alberto Varone, vittima innocente a cui è intitolato il bene confiscato, di Seth Assare già socio cooperatore della Al di là deie calciatore, di Valerio Taglione già coordinatore del Comitato don Peppe Diana, di Michele Ammendola già ideatore e gestore ...

