(Di mercoledì 20 luglio 2022) Ichiban, Koichi e compagnia tornano in8: l’amatissimoavrà untutto suo nella saga cult di GdR targati SEGA Siamo stati graziati con un primo sguardo a8, che evidentemente sarà ilvero e proprio di uno dei favoriti dei fan,. La serie di giochi di ruolo sta dunque per appendere un nuovo fiocco azzurro, e dobbiamo questo scoop alla rivista nipponica Famitsu. In un suo reportage, infatti, lo staff ha notato il nuovo look di Ichiban, Koichi e Yu sui monitor degli uffici di Sega Sammy a Tokyo. Il tour ha incluso un’intervista agli sviluppatori, ma è evidente che il piatto forte sono le nuove “foto segnaletiche” dei personaggi, pronti a tornare con un look tutto nuovo.8: ...

Pubblicità

tuttoteKit : Yakuza 8: rivelato il seguito canonico di Like a Dragon #Yakuza8 #YakuzaLikeADragon #tuttotek -

Nel coverage della testata viene ancheche8 è un nome di lavoro, e che l'artista marziale Mikuru Asakura è stato scelto per interpretare un personaggio in questa nuova storia. ...... ma non mancano i fenomeni carsici di delinquenza: non solo la, la temibile mafia, ... una popolazione che invecchia velocemente e un mercato del lavoro con scarso turn over), si è...Ichiban, Koichi e compagnia tornano in Yakuza 8: l’amatissimo Like a Dragon avrà un seguito tutto suo nella saga cult di GdR targati SEGA.Un video del tour degli RGG Studios caricato da Mikuru Asakura ci ha dato un primo sguardo al prossimo titolo turn-base, Yakuza 8.