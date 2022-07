Voto di fiducia, l’attacco di Candiani a Draghi: «Spiace che abbia ascoltato i cattivi consigli del Pd. Senza governo rinnovato, parola agli italiani» (Di mercoledì 20 luglio 2022) «DiSpiace che Draghi abbia posto la fiducia sulla risoluzione Casini, accogliendo i consigli del Pd. Questo ci mette nelle condizioni di non partecipare alla votazione». È quanto dichiarato dal senatore della Lega, Stefano Candiani, dopo la decisione del presidente del consiglio di mettere al Voto la fiducia sulla risoluzione presentata dal senatore Pierferdinando Casini, che approva semplicemente il discorso del presidente Draghi, Senza porre condizioni. «Non possiamo continuare come se niente fosse», ha detto il leghista, confermando l’intenzione del suo partito di non partecipare al Voto di fiducia. «Senza un governo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 luglio 2022) «Dicheposto lasulla risoluzione Casini, accogliendo idel Pd. Questo ci mette nelle condizioni di non partecipare alla votazione». È quanto dichiarato dal senatore della Lega, Stefano, dopo la decisione del presidente delo di mettere allasulla risoluzione presentata dal senatore Pierferdinando Casini, che approva semplicemente il discorso del presidenteporre condizioni. «Non possiamo continuare come se niente fosse», ha detto il leghista, confermando l’intenzione del suo partito di non partecipare aldi. «un...

Pubblicità

ivanscalfarotto : Comunque la Senatrice Castellone che continua a non capire cos’è e come funziona un voto di fiducia è veramente sconcertante. - ilpost : Ci sarà la crisi di governo. Il centrodestra e il M5S non voteranno la fiducia a Draghi, che quindi ha perso la m… - AlessiaMorani : Ora tutti i partiti devono assumersi la responsabilità del voto di fiducia davanti al paese. Noi siamo saldamente al fianco di #Draghi - carle08 : RT @claudiafusani: Per la cronaca: il voto di fiducia di stasera non è valido. Detto ciò Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle sono riusc… - Silvieenrose : RT @Dio: Sta succedendo di tutto. Casini diventa cruciale per risolvere la #crisidigoverno. Il centrodestra non partecipa al voto di fiduci… -