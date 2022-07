Verona | donna uccide a coltellate il marito e si costituisce | Mi picchiava

(Di mercoledì 20 luglio 2022) In corso l'interrogatorio in caserma. Il delitto è stato commesso nella serata di martedì 19 luglio

... accertamenti in corso Stando alle prime informazioni sull'omicidio avvenuto nelle passate ore nel centro in provincia di, ladi origini brasiliane sarebbe in stato di arresto. La sola ...Al momento sono in corso il sopralluogo sul luogo del delitto da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo die l'interrogatorio dellada parte del pm di turno, nella caserma di ...La donna si chiama Edlaine Ferreira, e ha confessato di aver ucciso il marito, Francesco Vetrioli, nella loro abitazione situata nel centro di Bussolengo. Avrebbe confessato di aver pugnalato… Leggi A ...Un autotrasportatore di 37 anni, Francesco Vetrioli, è stato ucciso a coltellate dalla moglie, Edlaine Ferreira. La 36enne, di origine brasiliana, poco dopo l’omicidio si è costituita ai Carabinieri d ...