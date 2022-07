Ultime Notizie – Crisi governo | Salvini | “Draghi vittima di M5S e Pd | ora campagna elettorale”

(Di mercoledì 20 luglio 2022) “Inizia la”. Matteo, a quanto apprende AdnKronos, lo ha detto ai suoi, intervenendo all’assemblea dei parlamentari della Lega alla Camera dopo la giornata cruciale nelladel. Il segretario del Carroccio ha assicurato come anche le dichiarazioni di Enrico Letta di ieri sera abbiano complicato la situazione. “Letta – avrebbe detto– ieri alla festa dell’Unità si è suicidato, facendo uscire quelle dichiarazioni mentre si stava trattando”. Poi ha spiegato come anche“è statodi queste dinamiche”. “e l’Italia sono state vittime, da giorni, della follia dei 5Stelle e dei giochini di potere del Pd. L’intero centrodestra era disponibile a ...

SkyTG24 : ??? 'L'Italia è forte quando sa essere unita. Ha bisogno di un governo capace di muoversi con efficacia e tempestivi… - fanpage : Maria Stella Gelmini lascia Forza Italia. Una spaccatura clamorosa - SkyTG24 : #CrisiDiGoverno, tutti gli aggiornamenti in diretta:

Dopo 12 ore di dibattito, il climax finale in Senato avviene in serata, al momento delle dichiarazioni di voto. Il premier Mario Draghi, al termine della sua replica, chiede di votare la fiducia al ...Enrico Letta come Piero Fassino. 'Domani mattina mi sveglierò sereno, assolutamente sereno. Domani sarà una bella giornata, ne sono sicuro'. Così parlava ieri il segretario del Pd alla 'Festa de l'...