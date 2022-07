Questa sarà la preseason per il Primo e il Secondo arbitro (Di mercoledì 20 luglio 2022) Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: 20/07/2022 alle 11:35 est In due turni si incontreranno 40 arbitri principali, 84 assistenti arbitrali e 11 arbitri VAR specifici Il tutto sarà sottoposto ad un’esaustiva visita medica, varie prove fisiche e allenamento pratico supervisionato dall’Area Salute e Prestazione Fisica del CTA Arbitri, assistenti e VAR specifici per Primo Y Seconda divisione inizia questo venerdì, 22 luglio, il seminario estivo prima dell’inizio del concorso. Il Comitato tecnico degli arbitri della Federcalcio spagnola reale ha preparato un intenso programma di attività che durerà fino a sabato 30 luglio e che si svolgeranno nella città segoviana di La Granja. In due turni si incontreranno 40 arbitri principali, 84 assistenti ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 20 luglio 2022) Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: 20/07/2022 alle 11:35 est In due turni si incontreranno 40 arbitri principali, 84 assistenti arbitrali e 11 arbitri VAR specifici Il tuttosottoposto ad un’esaustiva visita medica, varie prove fisiche e allenamento pratico supervisionato dall’Area Salute e Prestazione Fisica del CTA Arbitri, assistenti e VAR specifici perY Seconda divisione inizia questo venerdì, 22 luglio, il seminario estivo prima dell’inizio del concorso. Il Comitato tecnico degli arbitri della Federcalcio spagnola reale ha preparato un intenso programma di attività che durerà fino a sabato 30 luglio e che si svolgeranno nella città segoviana di La Granja. In due turni si incontreranno 40 arbitri principali, 84 assistenti ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - GuidoDeMartini : ?? 4ª DOSE? ?? Questa volta parlo con schiere di vaccinati che non vogliono più saperne di altre dosi. ?? La battagl… - GuidoDeMartini : ?? 4ª DOSE? NO, GRAZIE ?? ?? Questa volta parlo con schiere di vaccinati che non vogliono più saperne di altre dosi.… - rosaroccaforte : RT @Cazzaccimiei1: Draghi è talmente sicuro nel suo discorso che probabilmente sa già che avrà la fiducia. Oppure è completamente impazzito… - MassimoBenesse1 : @lorepregliasco Conte giustamente lascia il proscenio a Berlusconi e Salvini Si sarà detto: che si prendano loro i pallettoni questa volta. -