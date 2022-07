Papa Francesco in Canada dal 24 al 30 luglio

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 20 luglio 2022) CITTA’ DEL VATICANO – Con il viaggio che compirà nel profondo nord deldal 24 al 30non solo restituisce la visita che gli hanno fatto gli autoctoni del paese per denunciare, la scorsa primavera a Roma, il ‘genocidio culturale’ che hanno subito nel corso dei decenni, così completando il ‘mea culpa’ a nome della Chiesa cattolica, ma lancia un messaggio, ben oltre i confini canadesi, su come la Chiesa dovrebbe essere in futuro. Il suo 37esimo viaggio internazionale attira un’attenzione particolare perché il pontefice argentino ha mostrato nei mesi scorsi crescenti difficoltà nella deambulazione, tanto da avere rinviato una trasferta, prevista a inizio, in Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan. Se già sono all’orizzonte altri viaggi legati, in particolare, alla ...