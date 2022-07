“Pagina nera per l’Italia”. “Tragica scelta”. “Decisione folle”. Da Di Maio a Gelmini fino a Letta e Calenda: la delusione dei fan di Draghi (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dice Luigi Di Maio che quella di oggi è una “Pagina nera per l’Italia. La politica ha fallito, davanti a un’emergenza la risposta è stata quella di non sapersi assumere la responsabilità di governare”. Ma se la politica ha fallito, non ha fallito per caso lo stesso Di Maio? O il ministro degli Esteri si considera un tecnico? “Si è giocato con il futuro degli italiani. Gli effetti di questa Tragica scelta rimarranno nella storia“, insiste il titolare della Farnesina su twitter. E d’altra parte c’è da capirlo. Pur di stabilizzare il governo di Mario Draghi, Di Maio ha appena lasciato il Movimento 5 stelle per fondare il suo Insieme per il futuro. Una mossa che in realtà ha contribuito a sortire l’effetto opposto, visto che poche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dice Luigi Diche quella di oggi è una “per. La politica ha fallito, davanti a un’emergenza la risposta è stata quella di non sapersi assumere la responsabilità di governare”. Ma se la politica ha fallito, non ha fallito per caso lo stesso Di? O il ministro degli Esteri si considera un tecnico? “Si è giocato con il futuro degli italiani. Gli effetti di questarimarranno nella storia“, insiste il titolare della Farnesina su twitter. E d’altra parte c’è da capirlo. Pur di stabilizzare il governo di Mario, Diha appena lasciato il Movimento 5 stelle per fondare il suo Insieme per il futuro. Una mossa che in realtà ha contribuito a sortire l’effetto opposto, visto che poche ...

Pubblicità

luigidimaio : Una pagina nera per l’Italia. La politica ha fallito, davanti a un’emergenza la risposta è stata quella di non sap… - fattoquotidiano : “Pagina nera per l’Italia”. “Tragica scelta”. “Decisione folle”. Da Di Maio a Gelmini fino a Letta e Calenda: la de… - MediasetTgcom24 : Di Maio: 'Pagina nera per l'Italia, la politica ha fallito' #crisidigoverno #governodraghi #draghi #senato #fiducia - ADerespinis : RT @AMorichelli: @luigidimaio La pagina nera l’ha scritta lei, si faccia da parte, Pinocchio ha impiegato meno tempo di quanto ne occorrerà… - BriceCatherine : RT @fattoquotidiano: “Pagina nera per l’Italia”. “Tragica scelta”. “Decisione folle”. Da Di Maio a Gelmini fino a Letta e Calenda: la delus… -