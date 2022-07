Paesaggi dell’Arte 2022 | gli eventi a Tarquinia fino al 24 luglio

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 20 luglio 2022)– Venerdì 22alle 21:30 il festival ritorna a S. Maria in Castello, con le immagini di Pino Ninfa e il bandoneon di Daniele di Bonaventura, per intraprendere un viaggio sulle tracce di un tango che culminerà nella proposta delle musiche di Astor Piazzolla, a trent’anni dalla sua scomparsa, in un percorso che parte dalle origini per arrivare ai giorni nostri con le musiche composte da Daniele di Bonaventura. Lui stesso presenta così il progetto: “Ho pensato che questo concerto potesse essere un omaggio alla memoria del grande maestro argentino. Lo vidi dal vivo per la prima volta con il suo memorabile quintetto nel 1986, al Festival Jazz di Ravenna, e quel giorno segnò la mia seconda nascita, quella come bandoneonista. La musica che ho scritto, arrangiato, diretto e interpretato appartiene al secolo scorso e vuole ripercorrere in senso ...