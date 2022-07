Neonata di sei giorni non respira più | mamma e papà la trovano morta in culla

Pubblicità

LOOK4FTERY0U : @ddyTommo @i94harthe amore la mia neonata sei - daphnevfk : @tecnawinxf SEI UNA NEONATA DUNQUE - Sara17410370 : @serioouusly Sei stata fortunata,io e mio cugino all'età di 4 anni abbiamo rischiato di uccidere la sua sorellina n… -

...giorni di vita, e la piccola Anaja è volata via. Enorme la disperazione dei due genitori nel vedere il corpo senza vita della loro creatura, immobile, senza più la vita, nella culla. La...Cagliari. Una tragedia si è verificata all'alba di ieri, 19 luglio, in via Sanna Randaccio a Cagliari. Unadigiorni è stata trovata morta all'interno della sua culla. A lanciare l'allarme i genitori, una coppia del Pakistan, da tempo residente in città.Tragedia a Cagliari dove nella giornata di ieri, martedì 19 luglio, una neonata di pochi giorni è stata trovata morta nella culla ...Appena sei giorni di vita, e la piccola Anaja è volata via. Enorme la disperazione dei due genitori nel vedere il corpo senza vita della loro creatura, immobile, senza più la ...