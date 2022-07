Navi senza ragione (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nel 2006 Zelensky portava ancora i calzoni corti, invece Putin aveva già gli artigli lunghi anche se ancora non li aveva usati per strappare i gasdotti e Schröder stava giusto facendo le valigie per Mosca. Ma le tre Navi di Gazprom, domiciliate a San Pietroburgo, erano già lì, abbandonate nel canale Candiano del porto di Ravenna. Navi da gas che già allora il colosso russo dimenticò di far rientrare dall’ultimo viaggio, per quella mania molto sovietica di riempire dei propri rottami rugginosi le altrui parti del mondo. Tre Navi fluviali lunghe centro metri che la gente del porto, come Dalla, chiama le tre caravelle. Ora tornano alle cronache perché – nel paese in cui invece non si butta niente – faranno parte del patrimonio dislocato di “In loco. Il Museo diffuso dell’abbandono”, invenzione della forlivese Associazione Spazi Indecisi ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nel 2006 Zelensky portava ancora i calzoni corti, invece Putin aveva già gli artigli lunghi anche se ancora non li aveva usati per strappare i gasdotti e Schröder stava giusto facendo le valigie per Mosca. Ma le tredi Gazprom, domiciliate a San Pietroburgo, erano già lì, abbandonate nel canale Candiano del porto di Ravenna.da gas che già allora il colosso russo dimenticò di far rientrare dall’ultimo viaggio, per quella mania molto sovietica di riempire dei propri rottami rugginosi le altrui parti del mondo. Trefluviali lunghe centro metri che la gente del porto, come Dalla, chiama le tre caravelle. Ora tornano alle cronache perché – nel paese in cui invece non si butta niente – faranno parte del patrimonio dislocato di “In loco. Il Museo diffuso dell’abbandono”, invenzione della forlivese Associazione Spazi Indecisi ...

Difesa Online Navi senza ragione Tre navi da gas di Gazprom spiaggiate dal 2006 nel porto di Ravenna ora diventaranno parte di un "Museo dell'abbandono". Sono il simbolo folle di una tremenda inutilità: perché e come se di là da quei ... Rigassificatore di Piombino, oltre ogni ragionevole dubbio. Verso il collasso climatico La Golar Tundra è nel canale di Sicilia e avanza lentamente verso Piombino. Arriverà in autunno per poi essere attiva dalla primavera 2023. Si tratta di ... 111 anni fa nascevano le navi asilo