Monza Caprari | è fatta | i dettagli del trasferimento

Il Monza chiude per l'arrivo di Gianluca Caprari dall'Hellas Verona: operazione in prestito a 12 milioni di euro Il Monza ha effettuato lo scatto decisivo per l'arrivo di Gianluca Caprari dall'Hellas Verona. Galliani ha trovato l'accordo con gli scaligeri per l'acquisto dell'esterno. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'operazione sarebbe stata chiusa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

