Mondiali 2022 scherma | fioretto maschile | un mai domo Marini si arrende all’ultima stoccata | oro a Lefort

La terza medaglia dell'Italia ai Mondiali 2022 di scherma in corso di svolgimento a Il Cairo arriva dalla gara di fioretto maschile. Il merito è di uno straordinario Tommaso Marini, arresosi solamente alla stoccata decisiva contro il francese Lefort (15-14). L'azzurro non ha mai smesso di crederci nonostante un avversario rapidissimo e trovatosi anche sul più cinque di vantaggio. Il transalpino ha avuto anche tre match point consecutivi dal 14-11. Qui è successo di tutto, con l'italiano che prima ha piazzato due splendidi attacchi e poi ha beneficiato di un cartellino rosso dato a Lefort per essersi girato e di conseguenza aver coperto il bersaglio. Purtroppo è stata dello schermidore francese la stoccata vincente, ...

