Mariastella Gelmini lascia Forza Italia per il mancato voto di fiducia a Draghi | “Non posso rimanere un minuto di più”

La crisi di governo ha scatenato un terremoto politico che sta mettendo alla prova anche la tenuta dei singoli partiti. E a farne le spese nella giornata più calda, quella della presenza di Mario Draghi in Senato, a farne le spese è Forza Italia con la ministra per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, che prima si scontra con alcuni senatori del suo partito, si rende protagonista di un botta e risposta con Licia Ronzulli e poi, quando la prospettiva della fine dell'esecutivo guidato dall'ex Bce diventa sempre più concreta, annuncia il suo addio alla formazione di Silvio berlusconi: "Questa Forza Italia non è il movimento politico in cui ho militato per quasi 25 anni. Non posso restare un minuto di più in questo ..."

