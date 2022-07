Lutto nel mondo dello spettacolo | la notizia poco fa | “Addio regina”

Leggi su tvzap

Pierre la Sultana è morta, la storica cartomante famosa per i suoi programmi sulle tv romane, se n'è andata per sempre. Irriverente, quanto solare, con simpatia rispondeva alle domande dei telespettatori che chiedevano delucidazioni sul futuro. La donna negli anni ha fatto anche divertire e non. Le sue letture, responsi, hanno strappato anche qualche sorriso complice la forte personalità della verace Pierre. Si presentava al pubblico come "l'ultima grande sultana della cartomanzia e delle arti esoteriche". Non c'è più, Pierre la Sultana è morta ieri, martedì 19 luglio del 2022. Aveva 66 anni. La cartomante ha lavorato a lungo nelle tv private romane. A rendere nota ladella scomparsa il suo ...