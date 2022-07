LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: STREPITOSA VALLORTIGARA, E’ BRONZO NELL’ALTO! Tortu fuori dalla finale col personale! (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 4.56: Una serata meravigliosa di Atletica, quella che si è appena conclusa. L’Italia muove finalmente il medagliere con il BRONZO di una splendida Elena VALLORTIGARA che non sbaglia mai, supera 2 metri ed è terza alle spalle della sorprendente Patterson e di una delusa Mahuchikh 4.54: Dos Santos trionfa in 46?29, nuovo record dei campionati, secondo posto per lo statunitense Benjamin in 46?89, terzo lo statunitense Bassitt in 47?39, quarto il francese Happio con 47?31 4.52: Warholm è partito fortissimo come suo solito ma questa volta la benzina era poca e forse andava impostato un altro tipo di gara. Dos Santos invece ha distribuito alla grande e ne aveva tanta nel rettilineo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE4.56: Una serata meravigliosa di, quella che si è appena conclusa. L’Italia muove finalmente il medagliere con ildi una splendida Elenache non sbaglia mai, supera 2 metri ed è terza alle spalle della sorprendente Patterson e di una delusa Mahuchikh 4.54: Dos Santos trionfa in 46?29, nuovo record dei campionati, secondo posto per lo statunitense Benjamin in 46?89, terzo lo statunitense Bassitt in 47?39, quarto il francese Happio con 47?31 4.52: Warholm è partito fortissimo come suo solito ma questa volta la benzina era poca e forse andava impostato un altro tipo di gara. Dos Santos invece ha distribuito alla grande e ne aveva tanta nel rettilineo ...

