La belle époque | trama del film con Daniel Auteuil e Fanny Ardant | stasera su Rai3

stasera su Rai3 alle 21:20 va in onda La belle époque, commedia francese diretta da Nicolas Bedos con Daniel Auteuil e Fanny Ardant: ecco la trama. stasera su Rai3 alle 21:20 appuntamento con La belle époque, commedia francese diretta, nel 2019, da Nicolas Bedos, con Daniel Auteuil e Fanny Ardant, Premio César 2020 come migliore attrice non protagonista. trama Il cinico fumettista Victor, nel bel mezzo di una crisi lavorativa e sentimentale, si imbatte in un imprenditore che, grazie a bizzarri artifici, permette ai suoi clienti di tornare indietro nel tempo. Victor sceglie quindi di ...

