Inter, Skriniar recupero: sabato con la squadra a Lens? (Di mercoledì 20 luglio 2022) Milan Skriniar prosegue il suo programma di recupero Prosegue in quel di Appiano Gentile il ritiro dell’Inter. Tra i giocatori che ancora non si stanno allenando in gruppo c’è Milan Skriniar, che ha accusato un infortunio con la sua Nazionale dal quale sta man mano recuperando. Possibile che Inzaghi decida di portarlo a Lens per l’amichevole contro i padroni di casa, anche se il suo esordio potrebbe arrivare una settimana dopo contro il Lione. “Ora più che mai, non sarà rischiato: serve al top per il 13 agosto a Lecce. Più probabile che esordisca il 30 a Cesena contro il Lione, ma non va esclusa al 100% una convocazione per sabato a Lens. Clinicamente è guarito e l’intensità delle sue sedute è discreta, ma ancora la condizione non è ottimale” si legge sul ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022) Milanprosegue il suo programma diProsegue in quel di Appiano Gentile il ritiro dell’. Tra i giocatori che ancora non si stanno allenando in gruppo c’è Milan, che ha accusato un infortunio con la sua Nazionale dal quale sta man mano recuperando. Possibile che Inzaghi decida di portarlo aper l’amichevole contro i padroni di casa, anche se il suo esordio potrebbe arrivare una settimana dopo contro il Lione. “Ora più che mai, non sarà rischiato: serve al top per il 13 agosto a Lecce. Più probabile che esordisca il 30 a Cesena contro il Lione, ma non va esclusa al 100% una convocazione per. Clinicamente è guarito e l’intensità delle sue sedute è discreta, ma ancora la condizione non è ottimale” si legge sul ...

