Incendio carso: Fedriga-Riccardi, firmato decreto di emergenza (Di mercoledì 20 luglio 2022) “E’ stato sottoscritto poco fa un decreto di emergenza della Regione per gestire la situazione straordinaria che si è venuta a creare nell’area del carso triestino a seguito degli incendi boschivi che si sono sviluppati attualmente su più fronti, tra Sablici e Devetachi in comune di Doberdò del Lago, Lisert a Monfalcone e Medeazza a Duino Aurisina. Andremo ad assistere tempestivamente le persone che sono state costrette a uscire dalla rete autostradale, a scendere dai treni, quelle rimaste bloccate in auto o sui mezzi pesanti, e le persone sfollate”. Lo hanno comunicato congiuntamente il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, a margine della riunione del Centro di coordinamento soccorsi (Ccs) costituitosi questo pomeriggio ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 20 luglio 2022) “E’ stato sottoscritto poco fa undi emergenza della Regione per gestire la situazione straordinaria che si è venuta a creare nell’area deltriestino a seguito degli incendi boschivi che si sono sviluppati attualmente su più fronti, tra Sablici e Devetachi in comune di Doberdò del Lago, Lisert a Monfalcone e Medeazza a Duino Aurisina. Andremo ad assistere tempestivamente le persone che sono state costrette a uscire dalla rete autostradale, a scendere dai treni, quelle rimaste bloccate in auto o sui mezzi pesanti, e le persone sfollate”. Lo hanno comunicato congiuntamente il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano, e il vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo, a margine della riunione del Centro di coordinamento soccorsi (Ccs) costituitosi questo pomeriggio ...

TgrRaiFVG : Il rogo del Carso: decine di ettari in fiamme fra Doberdò e Duino Aurisina, a Sablici evacuate una ventina di perso… - TgrRaiFVG : INCENDIO SUL CARSO ISONTINO Un video diffuso tramite WhatsApp dà l'idea della velocità con la quale il fronte del f… - Agenzia_Ansa : Incendi sul Carso, Monfalcone invasa dal fumo. Chiuso per oggi lo stabilimento Fincantieri, stop a tutte le attivit… - Your_Miss_Robin : RT @tplfvg: ?? EMERGENZA INCENDI #FVG ? Interruzione dei collegamenti via terra a causa dell'#incendio che sta interessando vaste aree del… - MarinoLonza : RT @lupask71: Se c'è del dolo a questi gli devono dare l'ergastolo #incendio #carso #FVG -