Incendi FVG | Riccardi | situazione sotto controllo ma notte sarà decisiva

"Da quanto comunicato all'esito del vertice in Prefettura a Gorizia la situazione, pur nella sua complessità è sotto controllo: i Vigili del Fuoco hanno spiegato che ieri i fronti delle fiamme erano molto alti mentre adesso resta una sorta di 'Incendio di brughiera' con focolai che non raggiungono la gravità della giornata precedente. I disagi potranno riguardare nelle ore serali il fumo, che a causa della bassa pressione, aumenterà e per questo è consigliabile limitare le uscite e indossare mascherina Fpp2 all'aperto. Dal punto di vista della viabilità si sta lavorando per la riapertura della carreggiata in direzione Trieste, proveniente da Venezia, tra Villesse e Lisert, ma la decisione verrà presa solo domani mattina". Lo ha reso noto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo

