Il paradosso di Djokovic | iscritto allo Us Open | può giocare | ma non entrare negli States

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Non sei vaccinato? Puoilo Us, però non puoia New York. A meno che tu non sia cittadino statunitense. Le ultime dagli Usa, dunque, confermano che Novak(per ora) non ...

Pubblicità

infoitsport : Tennis, paradosso Djokovic: trionfa a Wimbledon ma scivola al 7° posto del Ranking ATP - LaPresse - infoitsport : Il paradosso di Djokovic, crolla in classifica dopo il trionfo a Wimbledon. E andrà anche peggio - oktennis : Il paradosso #Djokovic, che vince #Wimbledon ma scende al numero 7. Per la prima volta dal 1997 Roger Federer esce… - sportal_it : Paradosso Djokovic: vince Wimbledon ma perde posizioni nel ranking - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Il paradosso di Djokovic: domina #Wimbledon ma la classifica crollerà -

Eurosport IT

Non sei vaccinato Puoi giocare lo Us Open, però non puoi entrare a New York. A meno che tu non sia cittadino statunitense. Le ultime dagli Usa, dunque, confermano che Novak(per ora) non potrà partecipare all'ultimo Slam della stagione, al via il 29 agosto, ma solo perché non può ancora mettere piede nel Paese. Ecco perché il nome dell'ex numero 1 al mondo, ...Mai come quest'anno Wimbledon lascia per strada rimpianti. E ilè che li lascia soprattutto nei giocatori che meglio hanno fatto sull'erba di Londra e che,...diritto il campione Novak,... Wimbledon, paradosso Djokovic: il favorito che mai così poco ha giocato Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il serbo ha dominato e vinto il torneo più importante al mondo ma si ritrova numero 7 in classifica. Il motivo è il pasticcio Wimbledon, con l'esclusione dei russi e la conseguente decisione di non ac ...