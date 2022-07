Il momento dei sordomuti per Draghi

Pubblicità

ivanscalfarotto : Siamo qui al fianco dei cittadini per sostenere Draghi e chiedergli di andare avanti. In questo momento il governo… - ItalyinEU : ????????| Cominciano oggi i negoziati di adesione di Albania ???? e Macedonia del Nord ???? Momento storico che riconosce… - sebmes : Mi sbaglierò, ma comincio a pensare che al momento decisivo la maggioranza dei senatori M5S voteranno per Draghi, r… - haps_per : Caro signore, bisogna che io vi ringrazio della parola di introduzione che mi ha condotto il visitatore di ieri. P… - Giovann14793883 : RT @dunvkirk: Dal momento che a quanto pare su questo social la maggior parte di voi è fuori fase ve lo spiego in modo molto semplice: quel… -

Il Sole 24 ORE

Le riserve europee, in questo, sono piene al 63%: non abbastanza per passare un inverno ... per condividere gli stoccaggi in caso di crisirifornimenti. Palazzo Chigi proverà a chiedere il ...Aldella somministrazione del siero, il 97%partecipanti ha prodotto cellule immunitarie in grado di produrre versioni "primordiali" di questi anticorpi. Si tratta di uno studio clinico ... Non è il momento di lasciare il Paese senza guida Il governo lavora al quarto invio di armi all'Ucraina sottotraccia e sottovoce, vista la delicatezza del momento e, nello specifico, della materia, non tra le più digeribili per Conte e ciò che resta ...Le parole dall'assessore alla regione Lombardia: "Il delicato momento socio-economico attraversato dal paese fa auspicare il proseguimento dell’attività dell’esecutivo guidato dal premier" ...