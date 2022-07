(Di mercoledì 20 luglio 2022) Sabato scorso si è dimessa Sabine Schormann, direttrice generale di, la grande mostra di arte contemporanea che si svolge a Kassel in Germania ogni cinque anni,

Un mese fa, quando il dipinto La Giustizia dei popoli delTaring Badi è stato eretto sulla piazza principale di Kassel per l'inaugurazione di Documenta , il brusio che ha ...... Schormann aveva risposto di ' non essere responsabile ' del contenuto artistico di documenta, un compito che ricadeva sulruangrupa , che cura questa edizione, e su Meron ... Il collettivo indonesiano Ruangrupa accusato di antisemitismo a Documenta Polemiche contro alcune installazioni artistiche. Si dimette la direttrice dell'evento. Il problema però è più profondo e riguarda lo scisma degli ultimi 30 anni tra arte "sociale" e arte "commerciale ...Si dimette la direttrice di "Documenta", dopo le accuse di antisemitismo rivolte verso un'opera presente in mostra. Continuano le polemiche.