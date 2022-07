Governo, botta e risposta fra La Russa e Renzi: "Stai sereno" e l'ex premier: "Potrei chiedere i diritti" (Di mercoledì 20 luglio 2022) Siparietto in aula al Senato tra Matteo Renzi e Ignazio La Russa. Durante l'intervento in dichiarazione di voto, il leader di Italia Viva si è rivolto alle forze di centrodestra per contestare le loro scelte. Dai banchi di Fratelli d'Italia, La Russa ha replicato dicendo: "Stai sereno". "Lo sono sempre, ti dovrei chiedere i diritti d'autore", ha replicato Renzi. <em>a cura di Luca Pellegrini</em> <a href="https://www.lastampa.it/politica/2022/07/20/news/crisi di Governo draghi questa mattina al senato poi in serata il voto di fiducia quasi certa unaltra spaccatura nel part-5468068/"><strong>Segui la diretta</strong></a> Leggi su lastampa (Di mercoledì 20 luglio 2022) Siparietto in aula al Senato tra Matteoe Ignazio La. Durante l'intervento in dichiarazione di voto, il leader di Italia Viva si è rivolto alle forze di centrodestra per contestare le loro scelte. Dai banchi di Fratelli d'Italia, Laha replicato dicendo: "". "Lo sono sempre, ti dovreid'autore", ha replicato. a cura di Luca Pellegrini Segui la diretta

