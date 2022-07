Google non si è ancora uniformato alle regole in Indonesia e rischia di essere bloccato dopo mezzanotte (Di mercoledì 20 luglio 2022) Google è l’unica piattaforma di Big Tech a non aver seguito i principi stabiliti dalle norme per l’utilizzo del web dalle autorità dell’Indonesia a partire dal 2020. Per questo motivo, stando alle indicazioni che provengono dal Paese, se non dovesse adattarsi a quanto previsto dalla legislazione Indonesiana entro la mezzanotte di mercoledì, il motore di ricerca potrebbe essere oscurato in un Paese all’interno del quale è tra i servizi web più utilizzati. Tra i vari obiettivi della legislazione Indonesiana, quello di un maggiore controllo sui contenuti, con la richiesta di rimuovere in tempi brevissimi materiali ritenuti illeciti o turbativi dell’ordine pubblico. Altro tema caldo su cui Google non sembra ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 20 luglio 2022)è l’unica piattaforma di Big Tech a non aver seguito i principi stabiliti dnorme per l’utilizzo del web dautorità dell’a partire dal 2020. Per questo motivo, standoindicazioni che provengono dal Paese, se non dovesse adattarsi a quanto previsto dalla legislazionena entro ladi mercoledì, il motore di ricerca potrebbeoscurato in un Paese all’interno del quale è tra i servizi web più utilizzati. Tra i vari obiettivi della legislazionena, quello di un maggiore controllo sui contenuti, con la richiesta di rimuovere in tempi brevissimi materiali ritenuti illeciti o turbativi dell’ordine pubblico. Altro tema caldo su cuinon sembra ...

Pubblicità

Ucciucci73 : Londra, data center di Google non regge al troppo caldo - FrancescaAmato3 : RT @la_kuzzo: Hanno arrestato Jafar Panahi, in Iran. Condannato a 6 anni di carcere, dicono i giudici, senza spiegare perché. Quando andò i… - Brunett28634679 : RT @uniteicasati: Comunque anche Google traduttore traduce bene eh, ma se non scrivete tutta la frase è ovvio che sia decontestualizzata #j… - giornalettismo : Il tic toc per #Google in #Indonesia. Se non accetterà, entro la mezzanotte, i discutibili principi della riforma… - alfie_the_otter : Ciao amiche non boomer. Mi insegnate a sincronizzare il calendario di google con quello di Outlook. -