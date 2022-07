Filippo e Angelina | chi sono i figli di Mango | “Hanno seguito le orme di papà”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Il grande amore diè stata senza dubbio Laura Valente, i due siconosciuti nel 1985 e da allora non sipiù lasciati,nati due, nato nel 1995 e, nata nel 2004. Entrambi i ragazzideciso di seguire lemusicali del padre. ChidiIl primogenito del grande artista e di sua moglie,, è oggi un affermato batterista. Durante il giorno dei funerali del cantautore,ha voluto ricordare con queste parole suoera una grandissima persona Quella sera non gli avevo detto in bocca al lupo, come invece ho fatto sempre. Sei ...