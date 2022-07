“Farò prima se vado in Svizzera” | Antonio e l’ostruzionismo al suicidio assistito

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Poter disporre liberamente del nostro corpo non significa solo poter decidere se, come e quando avere figli, come vestirsi (o come non farlo) e, più in generale, come far muovere quel corpo nel mondo. Significa anche poter decidere come e quando aiutare quel corpo a morire.al, però, continua a negare questa libertà a tantissime persone che vorrebbero poter decidere della propria vita – e della propria morte – in coscienza e libertà. Come “”, un paziente marchigiano 44enne tetraplegico dal 2014, che possiede tutte le condizioni stabilite dalla Corte costituzionale per accedere almedicalmenteeppure non riesce a ottenere quello che gli spetterebbe di diritto: andarsene da questo mondo con dignità. ...