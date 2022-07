È morto Aliboni. È stato il comandante del 'Patricia' di Gianni Agnelli - Cronaca - lanazione.it

Pubblicità

Diegoal suo 90° compleanno Forte dei Marmi (Lucca), 20 luglio 2022 - Èil ' comandante ' era conosciuto così a Forte dei Marmi. Aveva 96 anni , Sergio Diego, una vita passata in giro ...Diegoa 96 anni. Forte dei Marmi piange il 'comandante', uno tra i personaggi più noti della marineria della città della Versilia.proveniva da una famiglia di marinai, per anni è ... È morto Aliboni. È stato il comandante del 'Patricia' di Gianni Agnelli Forte dei Marmi (Lucca), 20 luglio 2022 - È morto il ' comandante ' era conosciuto così a Forte dei Marmi. Aveva 96 anni, Sergio Diego Aliboni, una vita passata in giro per il mondo sulle barche. Era ...Diego Aliboni è morto a 96 anni. Forte dei Marmi piange il 'comandante', uno tra i personaggi più noti della marineria della città della Versilia. Aliboni ...