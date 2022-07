Draghi | “L’unica strada è ricostruire daccapo questo patto di fiducia che teneva insieme la maggioranza”

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Nel corso del suo atteso intervento di stamane al Senato, che ha anticipato quello alla Camera, nel porgere, argomentandoli, tutti gli obiettivi centrati dal ‘suo’ esecutivo, e di quanti ce ne sono ancora ‘a portata di mano’, in poche parole il premierha di fatto racchiuso tutto in una sola domanda: “Siete pronti adi?“.: “Il Presidente mi affidò l’incarico di formare un governo per affrontare tre emergenze, tranne uno, tutti i partiti furono d’accordo” Dunque, ha più volte ripetuto, si tratta di una domanda rivolta a “parlamentari e partiti” il premier nel corso del suo intervento: “Siete pronti adi? Lo scorso febbraio – ha quindi ...

sebmes : “L’unica strada, se vogliamo ancora restare insieme, è ricostruire questo patto”. Con un discorso da vero statista… - pietroraffa : #Draghi:'L'unica strada, se vogliamo restare insieme, è ricostruire da capo il patto di fiducia. A chiederlo sono s… - RaiNews : Mario #Draghi al @SenatoStampa: 'Non votare la fiducia a un governo di cui si fa parte è un gesto grave, impossibil… - federic70807310 : @marcopalears L’unica cosa giusta fatta da 5 stelle e lega è stata togliere la fiducia a draghi - EmaPartenopeo : RT @Leonard1306___: L'unica manifestazione a cui parteciperò in favore di Draghi sarà il funerale. -

... però, potrebbero cambiare'apparente stallo. Leggi anche Crisi ... tutti gli scenari possibili Cosa succederà alla Camera,...al Senato: 'strada per continuare è ricostruire il ...Così Licheri si è rivolto aa nome del M5S in Aula "Abbiamo sempre tenuto una linea di responsabilità, ma abbiamo detto anche di non considerare la nostra fiducia in bianco". "Siamo...