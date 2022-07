Draghi in Senato, Lega: “Serve nuovo governo” (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Dopo l’intervento di Mario Draghi al Senato il centrodestra di governo si interroga sul da farsi: rinnoviamo la fiducia o al voto? Vari passaggi del discorso del premier sembrano attacchi diretti a Lega e Fi e questo rende più difficile sciogliere la riserva a favore di un sì al Draghi bis. Silvio Berlusconi ha convocato, per forza di cose, a pranzo a Villa Grande, un nuovo vertice con Matteo Salvini, Lorenzo Cesa e Maurizio Lupi per definire una strategia comune e si annuncia una sorta di Gabinetto di guerra. Romeo: “Serve un nuovo governo con a capo lei presidente Draghi” Serve “una grande discontinuità che solo la sua persona così autorevole può dare”. “Come vede, ci sono diverse ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Dopo l’intervento di Marioalil centrodestra disi interroga sul da farsi: rinnoviamo la fiducia o al voto? Vari passaggi del discorso del premier sembrano attacchi diretti ae Fi e questo rende più difficile sciogliere la riserva a favore di un sì albis. Silvio Berlusconi ha convocato, per forza di cose, a pranzo a Villa Grande, unvertice con Matteo Salvini, Lorenzo Cesa e Maurizio Lupi per definire una strategia comune e si annuncia una sorta di Gabinetto di guerra. Romeo: “uncon a capo lei presidente“una grande discontinuità che solo la sua persona così autorevole può dare”. “Come vede, ci sono diverse ...

Pubblicità

martaottaviani : A sentire il discorso di #Draghi in #Senato sembriamo quasi un Paese civile e di cui andare fieri #fiducia #crisidigoverno - Palazzo_Chigi : In diretta le Comunicazioni del Presidente Draghi al Senato della Repubblica - FerdiGiugliano : 'All’Italia non serve una fiducia di facciata, che svanisca davanti ai provvedimenti scomodi. Serve un nuovo patto… - KenSharo : New post (La crisi di governo. Draghi in Senato: 'Un nuovo patto di fiducia è l'unico modo per stare insieme' - Pol… - J0hnD0g : RT @Cartabellotta: 'Tenere le mafie lontane dal #PNRR è il modo migliore per onorare la memoria di #Falcone e #Borsellino' #Draghi #Sena… -