Di Maio e la frecciata al M5S (senza nominarlo): "Ora chi non vota la fiducia volta le spalle agli italiani" (Di mercoledì 20 luglio 2022) Non menziona direttamente il Movimento 5 Stelle, ma Luigi Di Maio ce l'ha chiaramente con il suo ex partito quando commenta il discorso appena tenuto da Mario Draghi in Senato in attesa del voto di fiducia all'esecutivo previsto in serata. "Il discorso del presidente Draghi è stato ineccepibile, concreto, lungimirante. Adesso non ci sono più scuse: chi non vota la fiducia al governo volta le spalle agli italiani" dice il ministro degli Esteri, autore di una scissione governista che ha portato alla costituzione di "Insieme per il Futuro", gruppo parlamentare nel quale sono confluiti gli ex pentastellati in dissenso con la linea di Giuseppe Conte in particolare sugli aiuti all'Ucraina. Come il premier, anche il titolare della Farnesina – seduto alla sua ...

