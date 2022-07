Dal Carso alla Versilia | continua l' emergenza incendi | per il troppo fumo chiuso l' impianto Fincantieri di Monfalcone

Pubblicità

il_piccolo : La fatica dei volontari, le case evacuate, il fumo da Trieste a Gorizia: il reportage dal Carso in fiamme - RaiNews : A Massarosa (Lu) sono circa una ventina le famiglie che sono state fatte allontanare dalle loro case perché il fron… - arialuce1 : RT @ldv_ldv: Incendio sul Carso: la situazione atmosferica alle 6:45 di stamattina. Dal finestrino, la situazione sembra particolarmente c… - MediasetTgcom24 : Dal Carso alla Versilia, continua l'emergenza incendi: per il troppo fumo chiuso l'impianto Fincantieri di Monfalco… - ElenaFrattolin : RT @ldv_ldv: Incendio sul Carso: la situazione atmosferica alle 6:45 di stamattina. Dal finestrino, la situazione sembra particolarmente c… -

commenta Continua l'emergenza incendi in Italia. Un rogo di grande estensione è divampato nella zona del, costringendo alla chiusura temporanea di tratti di autostrada ed evacuazioni. E, a causa della densità di fumo presente nell'aria, il grande impianto Fincantieri di Monfalcone (Gorizia) resterà ...Sulsi è sviluppato un maxi incendio con due distinti focolai, in provincia di Gorizia e al ... in provincia di Lucca, con le fiamme alimentate anchevento. Chiusa a più riprese la bretella ...ROMA. Sono circa 500 le persone evacuate per gli incendi in Versilia. Da lunedì 18 luglio il rogo brucia le colline di Massarosa e che si è esteso anche nel territorio del vicino comune di Camaiore. N ...Incendio sul Carso: vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte. Intanto è stata decisa la chiusura per oggi del grande impianto Fincantieri di ...