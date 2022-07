Crisi governo | con scioglimento Camere ecco date per elezioni 2022

(Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Voto domenica 25 settembre o più probabilmente domenica 2 ottobre se il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dovesse decidere di sciogliere leall’epilogo delladelDraghi. Per la prima data potrebbe esserci l’ostacolo della vigilia del Capodanno ebraico, quindi più probabile che si scelga la seconda opzione, anche se la data didovrebbe variare soltanto di un giorno. Occorre combinare un complicato puzzle di termini per arrivare a stabilire il giorno dell’apertura delle urne. In base all’articolo 61 della Costituzione, infatti, “ledelle nuovehanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle. Finché non ...

... 20 luglio 2022 "Siete pronti a ricostruire patto di fiducia", il Presidente del Consiglio Draghi rivolge per quattro volte la domanda ai senatori nel corso del suo intervento sulladi... apprendendo la volontà di non votare la fiducia al. In un momento drammatico per la vita del Paese, mentre nel cuore dell'Europa infuria la guerra e nel pieno vortice di unasenza ...(Adnkronos) – “Vediamo cosa accade in queste ore, ma non dovete avere paura di essere liberi, di scegliere, di fare quello che vi dice la vostra coscienza: votate e scegliete, la nazione ha disperato ...ITALIA - Il Senatore tortonese di Italia al Centro Massimo Berutti ha commentato così questa lunga giornata a Palazzo Madama, con la caduta del Governo ...