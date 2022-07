Corteo pro-aborto a Washington | arrestata l’idolo della sinistra Ocasio-Cortez con 16 parlamentari video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 20 luglio 2022) C’è anche Alexandria, astro nascente del partito democratico tre le 17Usa arrestate e poi rilasciate a una manifestazione pro-andata in scena avicino al Campidoglio e alla Corte Suprema degli Stati Uniti. I manifestanti, spiega la polizia su Twitter, non avrebbero liberato la strada dopo i tre avvertimenti di rito effettuati dalle forze dell’ordine proseguendo nel blocco del traffico. In totale le persone arrestate sono 35, tutte sono state poi rilasciate e dovranno pagare una multa.“è stata” da agenti di polizia per disobbedienza civile, secondo il suo team di comunicazione attraverso i suoi social network. In undiffuso dalla stampa locale, si può vedere ...