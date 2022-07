Chelsea e Barcellona raggiungono un accordo sul trasferimento di Cesar Azpilicueta (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-19 22:40:19 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Di Ben Browning Pubblicato: 19 luglio 2022 21:40Ultimo aggiornamento: 19 luglio 2022 21:40 Il Barcellona ha finalmente raggiunto un accordo con il Chelsea sul trasferimento del capitano veterano Cesar Azpilicueta questa estate, secondo quanto riferito dalla Spagna. Lo spagnolo è stato collegato per mesi a un trasferimento al Barcellona, ??dopo aver trascorso un decennio con i Blues e aver capitanato la sua squadra a diverse vittorie in Premier League e un trofeo di Champions League nelle sue 471 presenze con i Blues. Ci si aspettava che si unisse al club a parametro zero come ha fatto l’ex compagno di squadra Andreas ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-19 22:40:19 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Di Ben Browning Pubblicato: 19 luglio 2022 21:40Ultimo aggiornamento: 19 luglio 2022 21:40 Ilha finalmente raggiunto uncon ilsuldel capitano veteranoquesta estate, secondo quanto riferito dalla Spagna. Lo spagnolo è stato collegato per mesi a unal, ??dopo aver trascorso un decennio con i Blues e aver capitanato la sua squadra a diverse vittorie in Premier League e un trofeo di Champions League nelle sue 471 presenze con i Blues. Ci si aspettava che si unisse al club a parametro zero come ha fatto l’ex compagno di squadra Andreas ...

