Carcere di Sulmona | finalmente una buona notizia per la UIL PA | in arrivo 15 nuovi agenti della Penitenziaria

Due delle tre richieste avanzate dalla UIL PA polizia Penitenziaria al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria emerito Bernardo Petralia, all'attuale Vice Capo Dipartimento Carmelo Cantone e al Dirigente Generale del Personale e delle risorse Massimo Parisi si sono materializzate. Allo slittamento dell'apertura del nuovo padiglione )che sarà contestuale all'apertura del cantiere per la riattazione dei vecchi repart), c'è stata nella giornata di oggi l'ufficializzazione dell'arrivo al Carcere di Sulmona di ben 15 nuovi agenti. "Una bellissima notizia che metterà tutti d'accordo su una cosa: finalmente si potrà rifiatare!!!" Afferma felice il Vice segretario generale della UIL PA polizia

