Calciomercato Napoli | un campione del Manchester City raccomanda Ostigard

(Di mercoledì 20 luglio 2022) L’addio di Kalidou Koulibaly ha riacceso nuovamente il mercato del, sia per il notevole abbassamento del monte-ingaggi, sia per la nuova liquidità entrata nelle casse azzurre. Sicuramente il primo obiettivo è quello di ricostruire il reparto difensivo, in particolare la zona centrale a causa della perdita del colosso senegalese. Le trattative per il coreano L'articolo

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, l'allenatore del @Fenerbahce conferma la cessione di #Kim - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli: previsto blitz a Istanbul per provare a chiudere con il Fenerbahce l'acquisto… - DiMarzio : #Calciomercato I La situazione di #Solbakken, fra il suo arrivo in Italia e l'interesse di @sscnapoli e… - brandocanide : Napoli, Di Giovambattista su Mertens: 'Da giovedì può essere della Lazio' - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: A #Roma rispunta #Solbakken. Ma il suo futuro è a #Napoli #calciomercato #iltempoquotidiano -

NapoliToday

Quest'oggi, durante la diretta pomeridiana alla TV Play di.it, è intervenuto il noto ... Bernardeschi alse gli azzurri avessero offerto le stesse cifre 'Impossibile che il...Vi terremo aggiornati qui su.it su tutti gli sviluppi. LIVE 21.25 - Domani mattina, ...con l'Atalanta.09.45 - L'Inter pensa a Kim Min - Jae come alternativa a Bremer e sfida il.08. Calciomercato - Dalla Germania: derby Napoli-Salernitana per Ascacibar La rassegna stampa delle prime pagine sportive di mercoledì 20 luglio 2022 Le prime pagine sportive dei quotidiani in edicola mercoledì 20 luglio 2022 si concentrano sugli affari di calciomercato ...L'addio di Kalidou Koulibaly ha riacceso nuovamente il mercato del Napoli, sia per il notevole abbassamento del monte-ingaggi, sia per la nuova liquidità ...