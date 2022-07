Bruxelles agli Stati membri: ridurre il consumo di gas del 15% (Di mercoledì 20 luglio 2022) Bruxelles ha chiesto agli Stati membri dell’Unione di ridurre il consumo di gas del 15% in vista di un possibile taglio totale delle forniture provenienti dalla Russia. Le proposte avanzate dalla Commissione verranno discusse nel corso di un vertice d’emergenza dei ministri dell’Energia. Quali sono le richieste di Bruxelles agli Stati membri in merito al Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 20 luglio 2022)ha chiestodell’Unione diildi gas del 15% in vista di un possibile to totale delle forniture provenienti dalla Russia. Le proposte avanzate dalla Commissione verranno discusse nel corso di un vertice d’emergenza dei ministri dell’Energia. Quali sono le richieste diin merito al

Pubblicità

infoitinterno : Bruxelles chiede agli Stati di ridurre del 15 per cento i consumi di gas - Billa42_ : Bruxelles agli Stati membri: ridurre il consumo di gas del 15% - misiagentiles : RT @romatoday: Bruxelles chiede agli Stati di ridurre del 15 per cento i consumi di gas - zazoomblog : Bruxelles chiede agli Stati di ridurre del 15 per cento i consumi di gas - #Bruxelles #chiede #Stati #ridurre… - telodogratis : Bruxelles chiede agli Stati di ridurre del 15 per cento i consumi di gas -