Una vita anticipazioni: David e Valeria stanchi dei soprusi di Aurelio. Genoveva ne approfitterà? (Di martedì 19 luglio 2022) Tornano puntuali come sempre le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella prossima puntata della soap di Canale 5? Come avrete visto Aurelio per l’ennesima volta ha mostrato il suo volto: è un uomo senza scrupoli e adesso nel suo mirino c’è Valeria. Ma la donna è protetta in qualche modo da David che, seppur al soldo di Aurelio, non ha intenzione che le si faccia del male. In questa intricata situazione, entrerà anche Genoveva magari pronta a offrire ai due una via di fuga se si dovessero alleare con lei e tradire Aurelio? Valeria ha paura perchè pensa di non rivedere più suo marito…Cosa accadrà quindi? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 19 luglio 2022) Tornano puntuali come sempre le nostredi Una: che cosa succederà nella prossima puntata della soap di Canale 5? Come avrete vistoper l’ennesima volta ha mostrato il suo volto: è un uomo senza scrupoli e adesso nel suo mirino c’è. Ma la donna è protetta in qualche modo dache, seppur al soldo di, non ha intenzione che le si faccia del male. In questa intricata situazione, entrerà anchemagari pronta a offrire ai due una via di fuga se si dovessero alleare con lei e tradireha paura perchè pensa di non rivedere più suo marito…Cosa accadrà quindi? Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano proprio la trama ...

