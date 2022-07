Stupro di Capodanno, le amiche in chat: «Amo’, l’hanno violentata tre volte» (Di martedì 19 luglio 2022) Il racconto delle amiche della 16enne abusata nella villetta di Torresina: «l’hanno iniziata a insultare, a prenderla, a fare cose. Per questo vi stava appiccicata, aveva paura» Leggi su corriere (Di martedì 19 luglio 2022) Il racconto delledella 16enne abusata nella villetta di Torresina: «iniziata a insultare, a prenderla, a fare cose. Per questo vi stava appiccicata, aveva paura»

