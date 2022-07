Stefano mostra come dorme Belen: la posizione per drenare le gambe (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo la vacanza in barca di Belen e Stefano a Ponza lei è già tornata alle registrazioni di Tu si que vales. come sempre bellissima perché Belen Rodriguez è nata già bella ma non nasconde i sacrifici e i segreti di bellezza dietro un corpo come il suo. E’ Stefano a scattare le foto di Belen mentre dorme ma è lei a pubblicare gli scatti rivelando la tecnica di drenaggio che utilizza quando sta a letto. “Tecnica di drenaggio!!! Io non lo so, ma uno può dormire così??” scrive la showgirl commentando la sua posizione a riposo. E’ distesa sul letto, a pancia sotto, con le gambe piegate verso l’alto. Funziona davvero? Chissà quante donne adesso proveranno a dormire nella stessa posizione di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo la vacanza in barca dia Ponza lei è già tornata alle registrazioni di Tu si que vales.sempre bellissima perchéRodriguez è nata già bella ma non nasconde i sacrifici e i segreti di bellezza dietro un corpoil suo. E’a scattare le foto dimentrema è lei a pubblicare gli scatti rivelando la tecnica di drenaggio che utilizza quando sta a letto. “Tecnica di drenaggio!!! Io non lo so, ma uno può dormire così??” scrive la showgirl commentando la suaa riposo. E’ distesa sul letto, a pancia sotto, con lepiegate verso l’alto. Funziona davvero? Chissà quante donne adesso proveranno a dormire nella stessadi ...

