Spezia, Gazzetta: “Gyasi ha messo il turbo per la salvezza” (Di martedì 19 luglio 2022) Spezia, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta, parlando di Spezia che in questa stagione avrà ancora Gyasi come uomo per evitare la B. “Ci sono giocatori che raccontano la loro squadra meglio di un modulo. Nello Spezia questo giocatore è Emmanuel Gyasi e non per i gol importanti che ha segnato in questi anni. Gyasi può fare l’attaccante, come è accaduto nelle prime amichevoli estive, ma anche l’esterno di centrocampo nel 3-5-2 e, se serve, l’ala classica nel 4-3-3. Ha una notevole facilità di corsa, un buon senso tattico e sa essere incisivo nell’area avversaria. Nello Spezia di Luca Gotti allargare il campo sarà fondamentale e con Gyasi sarà un po’ più facile. Il tecnico difenderà a tre, ma poi dalla metà campo in su ... Leggi su seriea24 (Di martedì 19 luglio 2022)- Come riporta la, parlando diche in questa stagione avrà ancoracome uomo per evitare la B. “Ci sono giocatori che raccontano la loro squadra meglio di un modulo. Nelloquesto giocatore è Emmanuele non per i gol importanti che ha segnato in questi anni.può fare l’attaccante, come è accaduto nelle prime amichevoli estive, ma anche l’esterno di centrocampo nel 3-5-2 e, se serve, l’ala classica nel 4-3-3. Ha una notevole facilità di corsa, un buon senso tattico e sa essere incisivo nell’area avversaria. Nellodi Luca Gotti allargare il campo sarà fondamentale e consarà un po’ più facile. Il tecnico difenderà a tre, ma poi dalla metà campo in su ...

Pubblicità

infoitsport : Spezia, Gazzetta: “Gyasi ha messo il turbo per la salvezza” - ProfidiAndrea : ?? #Lazio, rebus portieri. Gazzetta: '#Provedel per giocarsi il posto' 'Lo #Spezia chiede €4m più altri €500mila di… - CalcioOggi : LIVE Calciomercato - Caldara in prestito allo Spezia. Palermo: Brunori c'è. United: ufficiale Lisandro Martinez - L… - frapietrella : Poteva essere e non è mai stato. Costato 35M, ha giocato solo due partite (17.5 a presenza). Il triste destino ross… - PianetaMilan : #Caldara-@acmilan, tre numeri lo riassumono: ora allo #Spezia cerca il rilancio #ACMilan #Milan #SempreMilan -