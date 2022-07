Shakira, Piqué dice no all’accordo di separazione: cosa c’è dietro (Di martedì 19 luglio 2022) Il 2022 è stato un anno davvero sfortunato per le coppie famose del mondo del calcio. Se in Italia Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la rottura, in Spagna a farlo sono stati Gerard Piqué e Shakira. Il mese scorso il campione di calcio e la cantante colombiana hanno confermato la loro separazione: “Confermiamo che ci stiamo separando. Chiediamo di rispettare la nostra privacy, soprattutto per il bene dei nostri figli. Vi ringraziamo per la comprensione“. Sembra che alla base della crisi tra i due ci siano dei tradimenti del calciatore e delle chat trovate da Shakira. “Mi sono scambiata molti messaggi con Gerard tra il 2016 e il 2018. – ha dichiarato Suzy Cortez, Miss Bum Bum – L’ho conosciuto grazie ad un amico in comune. Piqueé mi ha chiesto subito il numero ed abbiamo iniziato a scriverci. Mi mandava ... Leggi su biccy (Di martedì 19 luglio 2022) Il 2022 è stato un anno davvero sfortunato per le coppie famose del mondo del calcio. Se in Italia Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la rottura, in Spagna a farlo sono stati Gerard. Il mese scorso il campione di calcio e la cantante colombiana hanno confermato la loro: “Confermiamo che ci stiamo separando. Chiediamo di rispettare la nostra privacy, soprattutto per il bene dei nostri figli. Vi ringraziamo per la comprensione“. Sembra che alla base della crisi tra i due ci siano dei tradimenti del calciatore e delle chat trovate da. “Mi sono scambiata molti messaggi con Gerard tra il 2016 e il 2018. – ha dichiarato Suzy Cortez, Miss Bum Bum – L’ho conosciuto grazie ad un amico in comune. Piqueé mi ha chiesto subito il numero ed abbiamo iniziato a scriverci. Mi mandava ...

