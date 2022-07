Scherma, Arianna Errigo argento: l’Italia ha perso 7 finali individuali tra Olimpiadi, Europei e Mondiali (Di martedì 19 luglio 2022) Arianna Errigo torna sul podio ai Mondiali di Scherma nel fioretto dopo otto anni. Ad Il Cairo (Egitto) l’azzurra si è arresa in finale per 15-10 alla francese Ysaora Thibus, mettendo comunque in bacheca il secondo argento dopo quello di Parigi 2010. Sono ben 9 le medaglie iridate conquistate in carriera dalla 34enne, che si laureò campionessa del mondo nel 2013 e nel 2014. La sensazione è che, abbandonate le velleità di primeggiare nella sciabola (esperimento che non ha portato frutti) e sotto la guida del demiurgo Stefano Cerioni, la brianzola stia vivendo una seconda giovinezza. D’altronde già qualche settimana fa aveva agguantato un argento agli Europei: ora serve l’ultimo passo per tornare letale anche nell’atto conclusivo. E’ impressionante notare come ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022)torna sul podio aidinel fioretto dopo otto anni. Ad Il Cairo (Egitto) l’azzurra si è arresa in finale per 15-10 alla francese Ysaora Thibus, mettendo comunque in bacheca il secondodopo quello di Parigi 2010. Sono ben 9 le medaglie iridate conquistate in carriera dalla 34enne, che si laureò campionessa del mondo nel 2013 e nel 2014. La sensazione è che, abbandonate le velleità di primeggiare nella sciabola (esperimento che non ha portato frutti) e sotto la guida del demiurgo Stefano Cerioni, la brianzola stia vivendo una seconda giovinezza. D’altronde già qualche settimana fa aveva agguantato unagli: ora serve l’ultimo passo per tornare letale anche nell’atto conclusivo. E’ impressionante notare come ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Arianna Errigo in finaleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee del fioretto femminile! ?????? Segui la gara LIVE su… - Coninews : ARY D'ARGENTO ?? Sulla pedana dei Mondiali in corso di svolgimento a Il Cairo Arianna #Errigo conquista il secondo… - MarioMusco1 : RT @VVezzali: Complimenti Arianna ??, hai conquistato un bellissimo argento??e ottenuto un risultato straordinario! Sei nella storia della s… - Fprime86 : RT @Eurosport_IT: Arianna Errigo in finaleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee del fioretto femminile! ?????? Segui la gara LIVE su @discoveryplu… - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA SCHERMA MONDIALI, ARIANNA ERRIGO ARGENTO NEL FIORETTO Sconfitta 15-10 in finale dalla francese Thibus #SkySport #Sc… -